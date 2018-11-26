شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نورة تنظم اللقاء الأول لمركز التميز في التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض) نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم أمس ممثلة بمركز التميز في التعليم والتعلم التابع لعمادة التطوير وتنمية المهارات اللقاء السنوي الأول للمركز، إذ افتتحت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد اللقاء بحضور ما يقارب 90 عضوة من أعضاء الهيئة التعليمية بالكليات المختلفة. وذكرت الدكتورة الرشيد أن المركز يعمل على تحقيق أحد أهم أهداف الخطة الإستراتيجية بالجامعة والمتمثل في تطوير القدرات وتحسين الجودة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في مجالات التعليم والتعلم من خلال تقديم تدريب عالي المستوى وشهادات معتمدة لأعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة والجامعات الأخرى، وأكدت عميدة التطوير وتنمية المهارات الدكتورة شروق بنت علي الخليفة أن اللقاء جاء للتعريف بالمركز، ورصد مرئيات واقتراحات أعضاء هيئة التدريس في ما يخص خدماته المقدمة، حتى يتم العمل على تطويرها وتحسين جودتها لتلبية الاحتياجات المتنوعة والوصول إلى التطلعات المنشودة.

نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم أمس ممثلة بمركز التميز في التعليم والتعلم التابع لعمادة التطوير وتنمية المهارات اللقاء السنوي الأول للمركز، إذ افتتحت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد اللقاء بحضور ما يقارب 90 عضوة من أعضاء الهيئة التعليمية بالكليات المختلفة. وذكرت الدكتورة الرشيد أن المركز يعمل على تحقيق أحد أهم أهداف الخطة الإستراتيجية بالجامعة والمتمثل في تطوير القدرات وتحسين الجودة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في مجالات التعليم والتعلم من خلال تقديم تدريب عالي المستوى وشهادات معتمدة لأعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة والجامعات الأخرى، وأكدت عميدة التطوير وتنمية المهارات الدكتورة شروق بنت علي الخليفة أن اللقاء جاء للتعريف بالمركز، ورصد مرئيات واقتراحات أعضاء هيئة التدريس في ما يخص خدماته المقدمة، حتى يتم العمل على تطويرها وتحسين جودتها لتلبية الاحتياجات المتنوعة والوصول إلى التطلعات المنشودة.

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