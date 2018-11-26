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محمد بن مسعود - الدمام - بعد النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم اعلن نواف المقيرن استقالته من رئاسة نادي الاتحاد، وذلك بعد النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم الرياضي.

وكتب المقيرن عبر حسابه في تويتر:" لكل الاتحاديين الأعزاء على قلبي ‏لظروفي الخاصة... تقدمت لأخي تركي آل الشيخ بطلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة النادي، عملت ما أستطيع من أجل هذا الكيان العظيم وجمهوره الغالي، وسأظل إلى جانب اتحادنا كمحب وعاشق وداعم له في المرحلة المقبلة

‏متمنياً التوفيق للعميد وجمهوره".

نواف المقيرن يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الاتحاد عبدالعزيز الشريف الخليج 365 2018-11-26 اعلن نواف المقيرن استقالته من رئاسة نادي الاتحاد، وذلك بعد النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم الرياضي.

وكتب المقيرن عبر حسابه في تويتر:" لكل الاتحاديين الأعزاء على قلبي ‏لظروفي الخاصة... تقدمت لأخي تركي آل الشيخ بطلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة النادي، عملت ما أستطيع من أجل هذا الكيان العظيم وجمهوره الغالي، وسأظل إلى جانب اتحادنا كمحب وعاشق وداعم له في المرحلة المقبلة

‏متمنياً التوفيق للعميد وجمهوره". 26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440 02:05 AM بعد النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم بعد النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم اعلن نواف المقيرن استقالته من رئاسة نادي الاتحاد، وذلك بعد النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم الرياضي.

وكتب المقيرن عبر حسابه في تويتر:" لكل الاتحاديين الأعزاء على قلبي ‏لظروفي الخاصة... تقدمت لأخي تركي آل الشيخ بطلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة النادي، عملت ما أستطيع من أجل هذا الكيان العظيم وجمهوره الغالي، وسأظل إلى جانب اتحادنا كمحب وعاشق وداعم له في المرحلة المقبلة

‏متمنياً التوفيق للعميد وجمهوره".

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المصدر : الخليج 365