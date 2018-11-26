زلزال إيران يصيب 200 شخص وتداعياته تصل لمدن عراقية وكويتية

محمد بن مسعود - الدمام - بلغت قوته 6.3 ريختر ومركزه محافظة إيلام قرب الحدود الغربية

أعلنت السلطان الإيرانية أن زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة وقع قرب الحدود الغربية لإيران مع العراق، مما أدى لإصابة نحو 200 شخص، فيما لم يعلن عن سقوط قتلى، حسب التلفزيون الرسمي الإيراني.

وتفصيلاً، قال المركز الأمريكي للزلازل، إن درجة الزلزال بلغت 6.3 على مقياس ريختر ومركزه محافظة إيلام الإيرانية الحدودية مع العراق، ووصلت تداعياته إلى العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية ودولة الكويت.

وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية، فقد طالت الهزة الأرضية، التي وصفها السكان بأنها هزة أرضية كبيرة، كركوك والسليمانية وبابل وواسط.

وأوضح الدفاع المدني العراقي أنه لم يتم على الفور تسجيل خسائر بشرية، أو مادية من جراء الهزة الارتدادية التي شهدتها مدن ومحافظات عراقية عدة.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن سكان الكويت شعروا بالهزة الأرضية، فيما لم ترد معلومات بعد بشأن سقوط ضحايا من جراء الهزة الأرضية.

وأفاد معهد الأبحاث العلمية في الكويت بأن الزلزال الذي وقع على بعد 560 كيلو مترًا من مدينة الكويت، وشعر به معظم سكان مناطق البلاد، ولاسيما الساحلية، ولم يتم تسجيل أي بلاغات على الفور بوجود خسائر.

وتعرضت إيران لزلازل متتالية خلال الشهور الماضية، آخرها في مدينة كرمنشاه، القريبة من الحدود العراقية، وبلغت قوته 5.9 درجة، أغسطس الماضي.

وتعرضت المدينة نفسها في نوفمبر 2017 إلى زلزال بلغت قوته 7.3 درجة، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 350 قتيلاً وآلاف الجرحى.