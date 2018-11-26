الإنذار المبكر: 6 مناطق تشهد تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب الضباب والرطوبة

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا

أصدر نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، تخص مناطق الرياض والقصيم والباحة والجوف وحائل وعسير.

ووصفت الهيئة الحالة في منطقة الرياض بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الأماكن المفتوحة والطرق السريعة بالرياض والغاط والزلفي والمجمعة ورماح والأرطاوية والدوادمي والمزاحمية. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة حائل أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الأماكن المفتوحة والطرق السريعة بحائل وبقعاء. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة من صباح الاثنين.

وذكرت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الأماكن المفتوحة والطرق السريعة في بيشة وأبها والنماص وتنومة وسبت العلايا. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة القصيم تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والمذنب وعقلة الصقور والطرق السريعة والمناطق المفتوحة بالمنطقة. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة من صباح الاثنين.

وفي منطقة الباحة قالت الهيئة إنها تشهد رؤية غير جيدة بسبب الرطوبة بالأماكن المفتوحة والطرق السريعة بالباحة وبلجرشي والمندق. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا حالة من التدني في مستوى الرؤية بسبب الضباب بالأماكن المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل القريات وسكاكا وطبرجل وحالة عمار. وتبدأ الحالة الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة من صباح الاثنين.