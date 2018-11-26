بالفيديو.. قصيدة حماسية للشاعر "سالم بن جخير" أمام ولي العهد وملك البحرين

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ألقى الشاعر المعروف سالم بن جخير قصيدة حماسية أمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين حمد بن عيسى، نالت استحسان حضور مراسم استقبال ولي العهد الذي يزور المنامة في إطار جولته العربية.
وكتب "ابن جخير" عبر حسابه على "تويتر": "تشرفت هذا المساء بإلقاء قصيدتي أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ترحيبًا بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-".
وشارك المغردون مقطع الفيديو للقصيدة، وأثنوا على جزالة الشاعر "ابن جخير"، وصدق مضامينه ومعانيه التي أراد إيصالها من خلال الأبيات الشعرية.
بالفيديو.. قصيدة حماسية للشاعر "سالم بن جخير" أمام ولي العهد وملك البحرينياسر نجدي الخليج 365 2018-11-26
ألقى الشاعر المعروف سالم بن جخير قصيدة حماسية أمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين حمد بن عيسى، نالت استحسان حضور مراسم استقبال ولي العهد الذي يزور المنامة في إطار جولته العربية.
وكتب "ابن جخير" عبر حسابه على "تويتر": "تشرفت هذا المساء بإلقاء قصيدتي أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ترحيبًا بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-".
وشارك المغردون مقطع الفيديو للقصيدة، وأثنوا على جزالة الشاعر "ابن جخير"، وصدق مضامينه ومعانيه التي أراد إيصالها من خلال الأبيات الشعرية.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
01:21 AM
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
02:05 AM
نالت استحسان الحضور والمغردين
ألقى الشاعر المعروف سالم بن جخير قصيدة حماسية أمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين حمد بن عيسى، نالت استحسان حضور مراسم استقبال ولي العهد الذي يزور المنامة في إطار جولته العربية.
وكتب "ابن جخير" عبر حسابه على "تويتر": "تشرفت هذا المساء بإلقاء قصيدتي أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ترحيبًا بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-".
وشارك المغردون مقطع الفيديو للقصيدة، وأثنوا على جزالة الشاعر "ابن جخير"، وصدق مضامينه ومعانيه التي أراد إيصالها من خلال الأبيات الشعرية.
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المصدر : الخليج 365
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