بالفيديو.. قصيدة حماسية للشاعر "سالم بن جخير" أمام ولي العهد وملك البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - نالت استحسان الحضور والمغردين

ألقى الشاعر المعروف سالم بن جخير قصيدة حماسية أمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين حمد بن عيسى، نالت استحسان حضور مراسم استقبال ولي العهد الذي يزور المنامة في إطار جولته العربية.

وكتب "ابن جخير" عبر حسابه على "تويتر": "تشرفت هذا المساء بإلقاء قصيدتي أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ترحيبًا بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-".

وشارك المغردون مقطع الفيديو للقصيدة، وأثنوا على جزالة الشاعر "ابن جخير"، وصدق مضامينه ومعانيه التي أراد إيصالها من خلال الأبيات الشعرية.