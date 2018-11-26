"نسائية" الاتحاد الرياضي للجامعات تناقش بدء تفعيل النشاط البدني والمنافسات

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عقدت اللجنة النسائية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية اجتماعًا لمناقشة البدء في تفعيل النشاط البدني والمنافسات الرياضية الداخلية للبنات ابتداءً من الفصل الدراسي القادم.
وذلك بتوجيه من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وفي خطوة نحو المجتمع الحيوي الذي تطمح له رؤية 2030م.
وحول ذلك، ذكرت الدكتورة أسماء اليمني مستشارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية أن الاتحاد سيرعى عددًا من ورش العمل لتطوير إدارة الأنشطة الرياضية لرياضة الطالبات في الجامعات.
وأشارت إلى أن أعداد الطالبات المشاركات كبيرة جدًا تتراوح أعدادهن ما بين أربعة آلاف إلى 10 آلاف طالبة يمارسن أو مسجلات في الأندية، مستدركة: لكن يراد لمشاركتهن نوع من التنظيم الإداري لتكون بشكل فرق رياضية تنافسية، والمستقبل واعد جدًا وأنا متفائلة جدًا.
من جهة أخرى، أكدت عميدة شؤون الطالبات بجامعة عفت بجدة الدكتورة ملاك أبو نار، أهمية تفعيل النشاط البدني والمنافسات الرياضية الداخلية للبنات صحيًا لكونها تشجعهم على ممارسة الرياضة والمشاركة في مسابقات سواء محلية أو عالمية، وأيضًا من الناحية النفسية فلها تأثير إيجابي في تخفيف الضغوط والتوتر وإخراج الطاقات السلبية.
وأشارت وكيلة عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور أروى عرب، بدورها إلى أن تفعيل النشاط البدني والمنافسات الرياضية الداخلية للبنات يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للاهتمام بالصحة والرياضة فهي تُسهم في تحسين الجانب الصحي والنفسي عند الشباب والشابات.
"نسائية" الاتحاد الرياضي للجامعات تناقش بدء تفعيل النشاط البدني والمنافساتعبدالحكيم شار الخليج 365 2018-11-26
عقدت اللجنة النسائية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية اجتماعًا لمناقشة البدء في تفعيل النشاط البدني والمنافسات الرياضية الداخلية للبنات ابتداءً من الفصل الدراسي القادم.
وذلك بتوجيه من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وفي خطوة نحو المجتمع الحيوي الذي تطمح له رؤية 2030م.
وحول ذلك، ذكرت الدكتورة أسماء اليمني مستشارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية أن الاتحاد سيرعى عددًا من ورش العمل لتطوير إدارة الأنشطة الرياضية لرياضة الطالبات في الجامعات.
وأشارت إلى أن أعداد الطالبات المشاركات كبيرة جدًا تتراوح أعدادهن ما بين أربعة آلاف إلى 10 آلاف طالبة يمارسن أو مسجلات في الأندية، مستدركة: لكن يراد لمشاركتهن نوع من التنظيم الإداري لتكون بشكل فرق رياضية تنافسية، والمستقبل واعد جدًا وأنا متفائلة جدًا.
من جهة أخرى، أكدت عميدة شؤون الطالبات بجامعة عفت بجدة الدكتورة ملاك أبو نار، أهمية تفعيل النشاط البدني والمنافسات الرياضية الداخلية للبنات صحيًا لكونها تشجعهم على ممارسة الرياضة والمشاركة في مسابقات سواء محلية أو عالمية، وأيضًا من الناحية النفسية فلها تأثير إيجابي في تخفيف الضغوط والتوتر وإخراج الطاقات السلبية.
وأشارت وكيلة عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور أروى عرب، بدورها إلى أن تفعيل النشاط البدني والمنافسات الرياضية الداخلية للبنات يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للاهتمام بالصحة والرياضة فهي تُسهم في تحسين الجانب الصحي والنفسي عند الشباب والشابات.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
12:52 AM
الطالبات المشاركات تتراوح أعدادهن ما بين 4 آلاف إلى 10 آلاف طالبة
عقدت اللجنة النسائية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية اجتماعًا لمناقشة البدء في تفعيل النشاط البدني والمنافسات الرياضية الداخلية للبنات ابتداءً من الفصل الدراسي القادم.
وذلك بتوجيه من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وفي خطوة نحو المجتمع الحيوي الذي تطمح له رؤية 2030م.
وحول ذلك، ذكرت الدكتورة أسماء اليمني مستشارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية أن الاتحاد سيرعى عددًا من ورش العمل لتطوير إدارة الأنشطة الرياضية لرياضة الطالبات في الجامعات.
وأشارت إلى أن أعداد الطالبات المشاركات كبيرة جدًا تتراوح أعدادهن ما بين أربعة آلاف إلى 10 آلاف طالبة يمارسن أو مسجلات في الأندية، مستدركة: لكن يراد لمشاركتهن نوع من التنظيم الإداري لتكون بشكل فرق رياضية تنافسية، والمستقبل واعد جدًا وأنا متفائلة جدًا.
من جهة أخرى، أكدت عميدة شؤون الطالبات بجامعة عفت بجدة الدكتورة ملاك أبو نار، أهمية تفعيل النشاط البدني والمنافسات الرياضية الداخلية للبنات صحيًا لكونها تشجعهم على ممارسة الرياضة والمشاركة في مسابقات سواء محلية أو عالمية، وأيضًا من الناحية النفسية فلها تأثير إيجابي في تخفيف الضغوط والتوتر وإخراج الطاقات السلبية.
وأشارت وكيلة عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور أروى عرب، بدورها إلى أن تفعيل النشاط البدني والمنافسات الرياضية الداخلية للبنات يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للاهتمام بالصحة والرياضة فهي تُسهم في تحسين الجانب الصحي والنفسي عند الشباب والشابات.
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المصدر : الخليج 365
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