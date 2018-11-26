السعودية اليوم / أمطار على منطقة القصيم

عام / أمطار على منطقة القصيم

بريدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

هطلت مساء اليوم ، أمطار من متوسطه إلى خفيفه على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ، و عدد من محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

00:50ت م

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بريدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسهطلت مساء اليوم ، أمطار من متوسطه إلى خفيفه على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ، و عدد من محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها .جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //00:50ت م0303

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