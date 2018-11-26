السعودية | أمطار على منطقة القصيم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمطار على منطقة القصيم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:38 صباحًا, 26 نوفمبر 2018 م المناطق - الرياض هطلت مساء اليوم ، أمطار من متوسطه إلى خفيفه على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ، و عدد من محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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