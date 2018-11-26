شكرا لقرائتكم وريث العزوتين .. قصيدة ترحيبية بولي العهد في قصر الصخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ألقى الشاعر البحريني سالم بن جخير العرجاني قصيدة بعنوان “وريث العزوتين”، وذلك خلال استقبال ملك البحرين حمد بن عيسى، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الصخير.

وقال العرجاني في قصيدته التي نشرتها وسائل إعلام بحرينية:

تحاكى الشاعر اللي ينعرف في زحمة الأصوات *** واللي منه وقف شفت الفخر في نظرة عيونه

قصيده لابدابه تنتخي به ندر الأبيات *** مثل ما تنتخي في كل صامل كل مغبونه

ومثل ما سطر التاريخ سيرة أعظم القادات *** يسطر في صدور أهل المبادي يوم يقرونه

معى طلعة سهيل وكثرة الشعار والشلات *** مطاليعه قفر تاتيك من شكله ومن لونه

عليه البدع وانتوا ما يبي منكم سوى الإنصات *** ويوعدكم يقول اللي بعضكم ما يقولونه

بعدها يا سلام الله على القادات والقوات *** سلامٍ لانصى اللي يستحقه هلت مزونه

سلام الله على اللي رايته ما فوقها رايات *** والى منه تعزوى صار كن الكون ذا كونه

وريث اللي تسموى بالحزم والعزم والظفرات *** الين أصبح مثل يوخذ بغايته ومضمونه

هذا سلمان بن عبدالعزيز وتخضع الهامات *** لتاريخه ووقفاته ودستوره وقانونه

وسلام الله على اللي فزعته تسبق هل الفزعات *** والى من باح مكنون العرب ما باح مكنونه

هذا القايد حمد راع الفعول إن كبرت القالات *** يبركها على صم الصفى ويثبت ركونه

يقولون المواقف دين حسب العرف والعادات *** وهو من طنخته بأغلى عياله سدد ديونه

وسلام الله على ذخر الشعوب محقق الغايات *** سليل العزوه اللي من نخاهم ما يخلونه

هذا محمد بن سلمان هذا كامل الشارات *** هذا طويق المسمى يا عسى العدوان يفدونه

هذا محمد بن سلمان هذا ثاقب النظرات *** هذا اللي سطوته من قو باسه تسبق ظنونه

هذا محمد بن سلمان هذا عادل الميلات *** هذا اللي لا تصعب لأمر عنده صار ياهونه

أبو وجهٍ عليه إمن الرضا ما يقضي الحاجات *** وابو راس ليا منك نخيته جنت جنونه

وأبو يمناً عطاها يلحق المدات بالمدات *** وأبو شلفا نهار الكون للعدوان مسنونه

أبو رويا بشايرها علينا تلجم الشمات *** وأبو عزمٍ طموحه ينقطع حد النظر دونه

وريث العزوتين اللي ما يبغي له شهود ثبات *** شهوده كل عرق يجذبه ما يعرف الخونه

وسلام الله على جيش التحالف صامل الوقفات *** على كل ابلجٍ روحه لحد الدار مرهونه

رجال ٍ كل ما حمي الوطيس وكبرت الهقوات *** يبيعون العمر لكن وفاهم ما يبيعونه

حداهم فالملاقى ما يهمه هادام اللذات *** والى من مات يفخر به هله من قبل يبكونه

ترى كل شهدانا ما نسجلهم مثل الأموات *** نباهم حي لو أجسادهم فالأرض مدفونه

وترى حكامنا يبقى غلاهم في صميم الذات *** لكن المدح لا من قيل فاللي يستحقونه

ما في ذالحرب قايد كلهم فاعيوننا قادات *** والى منا مدحنا واحد منهم تعرفونه

هذا ما جاد به فكري وترجمته على الصفحات *** وروحي قبل شعري لاحتمى الميدان مرهونه

خطبت أجمل بنات الشعر واللي كنت أبيها جات *** وجاك الشعر بفكاره وبشهوده وماذونه

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