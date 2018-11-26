شكرا لقرائتكم الحديدة.. حاولت الميليشيا التسلل عبر الأودية فاستقبلتهم نيران الشرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أحبطتْ وحدات من الجيش الوطني اليمني، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى مناطق في مديرية حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة: “إن العناصر الانقلابية حاولت التسلل عبر أحد الأودية في أطراف مدينة حيس، غير أن قوات من الألوية أحبطت المحاولة وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

وتواصل الميليشيات الانقلابية عملياتها الإجرامية وانتهاكاتها الإنسانية بحق المدنيين في مديرية التحيتا في المحافظة ذاتها.

وذكر المركز في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الميليشيا الحوثية قصفت عددًا من منازل المدنيين بقذائف الهاون وبشكل عشوائي؛ مما تسبب في تدمير بعضها، وإلحاق أضرار بالغة بمنازل أخرى؛ فنتج عنه تشريد عشرات الأسر جراء هذه العمليات الإجرامية التي استهدفت المنازل والمساجد والمتاجر والأسواق العامة.

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