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شكرا لقرائتكم احتراق مركبة في الرس داخل محطة محروقات وإصابة قائدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - باشر الدفاع المدني في الرس، مساء أمس الأحد، حادث احتراق مركبة أثناء الوقوف داخل محطة للمحروقات لتعبئة وعاء بالبنزين.
وأوضح الدفاع المدني أنه تم إخماد الحريق والعمل على منع امتداده، مضيفًا أن نتج عن الحادث إصابة قائد المركبة بحروق، حيث تم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.
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