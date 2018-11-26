الان تتابع رئيس النيجر يصل الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-واس وصل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر إلى الرياض اليوم.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد , صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي, ومندوب عن المراسم الملكية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيجر يصل الرياض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .