شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المهاجرين يحاولون عبور المكسيك إلى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (المكسيك)

أفاد مراسل فرانس برس، أن مئات المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى، حاولوا اليوم (الأحد) عبور الحدود في مدينة تيخوانا المكسيكية باتجاه الأراضي الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر بنشر ستة آلاف جندي أمريكي على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الأمريكية.