شكرا لقرائتكم منافسات اختبارات أولمبياد الرياضيات العربي تنطلق غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - عثمان هادي | منذ ساعتين في 25 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 25 نوفمبر 2018 / 19:35

تنطلق غدا (الإثنين) في جدة منافسات اختبارات أولمبياد الرياضيات العربي الأول 2018، في فروع الجبر ونظرية الأعداد والهندسة والتركيب.



وأكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أن الأولمبياد يهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين القيادات التدريبية والإشرافية، وتقوية أواصر العلاقة بين الدول العربية الشقيقة، وهي فرصة لتهيئة الطلبة والطالبات في الدول العربية لخوض المنافسات الشريفة بينهم.

جاء ذلك في كلمة العاصمي خلال التدشين الرسمي لفعاليات الأولمبياد في جدة، والذي تنظمه وزارة التعليم السعودية بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واللجنة السعودية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجدة.

بدوره، أوضح المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور سعود الحربي، إن الأولمبياد يأتي لزيادة الترابط بين الدول العربية ومواكبة التطورات العلمية العالمية للرياضيات تنميةً لفكر الطلاب والطالبات.

بدوره، شدد وكيل وزارة التعليم للأداء التعلميمي الدكتور عيد الحيسوني، على أن المسابقات الدولية من المشاريع المهمة للارتقاء بمستويات الطلبة محلياً ودولياً، وهو ما دأبت عليه المملكة من خلال الاهتمام بالطلبة والطالبات من النواحي العلمية والفكرية، خصوصاً في تخصصي الرياضيات والعلوم، وذلك لتحقيق الوجود المتميز في المحافل الدولية ومواكبة تطورات العصر واستمرار العطاء وفق الأهداف المحققة لها.

وأشار إلى أن الأولمبياد يعتبر رافداً للطلبة للتألق والمشاركة بفعالية على المستوى الدولي.

وستنطلق غداً (الإثنين) منافسات اختبارات الاولمبياد، وتكون في فروع الجبر ونظرية الأعداد والهندسة والتركيب.