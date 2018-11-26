"الصندوق العقاري" يختتم معرض "سكني إكسبو 2018" بالرياض

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

شهد معرض "سكني إكسبو 2018" الذي اختتم الجمعة الماضية، زيارة أكثر من 15 ألف أسرة من مستفيدي "برنامج سكني"، خلال فترة فعالياته التي امتدت لتسعة أيام بمدينة الرياض.

المعرض الذي نظمه "برنامج سكني" برعاية وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تمكن من خلال جمعه لــ43 مطوراً عقارياً و16 جهة تمويلية، من أن يطرح باقةً متنوعةً من الحلول والمنتجات التمويلية التي صُممت لتناسب كافة شرائح المجتمع؛ ما يسهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه المستفيدين في سبيل حصولهم على تمويلهم العقاري وفق رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم المالية.

كما أتاح المعرض للمستفيدين فرصة التعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية، وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن عدد طلبات التمويل العقاري خلال المعرض تجاوز حاجز الـ8000 طلب تمويل، تنوعت ما بين "البناء الذاتي، والوحدات السكنية تحت الإنشاء، والوحدات السكنية الجاهزة.

وأضاف: "حرص الصندوق العقاري على تقديم كافة الاستشارات العقارية اللازمة والإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة ببرنامج "القرض العقاري"، من خلال خدمة المستشار العقاري التي أتاحت أمام المستفيدين عدة خيارات وحلول تمويلية تلائم إمكاناتهم المالية، وتسهم في تملُّكهم "للمسكن الأول"؛ حيث حصد "سكني إكسبو 2018" نسبة 80% لرضا الزوار عن تجربتهم بالمعرض بشكل عام، كما وصلت نسبة توصية الزوار لأقاربهم وأصدقائهم بزيارة المعرض 82%.

وأكد "العصيمي" أن الصندوق، في ظل اكتمال منظومة الحلول التمويلية لديه، يقدم كافة خدماته من خلال 37 فرعًا تابعة له بمختلف مناطق المملكة، تعمل على مدار الأسبوع لتقدم للمستفيدين الاستشارات العقارية والدعم اللازم، وتطرح أمامهم خيارات عدة من الحلول السكنية والتمويلية التي تساعدهم على تعجيل تملكهم "للمسكن الأول"؛ تأكيداً لرسالة الصندوق العقاري بحرصه منذ تأسيسه على خدمة المواطنين، وتسهيل كافة إجراءاتهم للحصول على مساكنهم الملائمة، وسعيه للانتهاء من قوائم الانتظار خلال 2020، وإسهامه برفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 60%.

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