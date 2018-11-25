السعودية اليوم / رئيس جمهورية النيجر يصل الرياض

الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسوصل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر إلى الرياض اليوم.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد , صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي, ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //23:50ت م0298