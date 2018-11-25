السعودية اليوم / تجديد الثقة في السودان ممثلًا لإفريقيا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الخرطوم 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسجدّدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إعادة اعتماد السودان عضوًا في المكتب التنفيذي للمنظمة ممثلًا عن إفريقيا.وأكد مندوب السودان الدائم لدى المنظمة كمال بشير في بيانه اليوم خلال اجتماعات الدورة الـ 23 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية، التزام الحكومة بمبادئ المنظمة.وأشار إلى اهتمام السودان بضرورة خلق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، مجددًا ثقة بلاده في المنظمة وأجهزتها .// انتهى //22:46ت م0275