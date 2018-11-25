شكرا لقرائتكم سوسن الشاعر مُرحبة بولي العهد في البحرين: العيون أوسع لك من بيوتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبرت الكاتبة الصحافية سوسن الشاعر، عن مشاعر البحرينيين تجاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك على خلفية زيارته إلى البحرين مساء اليوم الأحد.

وأكدت: “أسفرت وأنورت واستهلت وأنورت والبيت بيتك والمكان مكانك وأنت راعي دار والعيون والقلوب أوسع لك من بيوتنا وهذه رسالة من أهالي البحرين لكل من عاداك وخاصمك وأنت خطر أحمر وأمل للمستقبل ولن نرضى عليك بالمساس بك ولو بشعرة”.

ومنح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجهود سموه في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.

وكان ولي العهد قد غادر الإمارات مساء اليوم الأحد، حيث كان في وداعه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

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