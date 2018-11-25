شكرا لقرائتكم في قصر الصخير .. احتفاء ملكي بحريني بولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/2018/11/WhatsApp-Video-2018-11-25-at-9.33.07-PM.mp4 موسكو تعلن الحرب على الشاورما



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شكرا لقرائتكم خبر عن في قصر الصخير .. احتفاء ملكي بحريني بولي العهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .