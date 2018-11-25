شكرا لقرائتكم مواطنون غاضبون لتعليم الشرقية: هل تعليق الدراسة يشملنا؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أبدى عدد من المواطنين بالمنطقة الشرقية امتعاضهم الشديد من إدارة التعليم بالمنطقة، والتي كادت وبحسب وصفهم أن تتسبب في وقوع ضحايا من الطلاب والطالبات اليوم جراء عدم تعليق الدراسة.

وشهدت المنطقة صعوبات ومخاطر كبيرة أثناء عمليات إخراج العديد من الطلاب والطالبات من المدارس نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على الشرقية، بالإضافة إلى تعلق بعض السيارات والباصات الخاصة بالطلاب والطالبات في بعض الشوارع والإنفاق وسير الكثير من الطلاب، وسط مياه ترتفع إلى مستوى رؤوسهم.

ووصف أولياء أمور طلاب وطالبات تفاعل إدارة تعليم الشرقية بالمرتبك والجبان، معتبرين ما حدث أمرًا مؤسفًا وخطأً فادحًا يفترض ألا يمر مرور الكرام، وتسألوا هل كنا نحتاج إلى وقوع ضحايا حتى تتم المساءلة والمحاسبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية؟

وتعجبوا في الوقت نفسه من وقوف إدارة التعليم موقف المتفرج والمكتوف الأيدي أمام التحذيرات السابقة والتنبيه المتقدم منذ يوم أمس السبت والوارد من هيئة الأرصاد بهطول أمطار غزيرة ثم مواصلة التطنيش اليوم الأحد برغم ظهور الحالة المطرية الواضحة للعيان منذ ساعات الصباح الأولى.

ووفقًا لعدد من أولياء الأمور فإن أبناءهم وقعوا ضحية لهذا التلكؤ وهذا الاستهتار غير المبرر، وهو ما جعلهم يضطرون مرغمين لإيصالهم لمدارسهم خاصة ولدى البعض منهم اختبارات في بعض المواد ليزداد بعد ذلك الأمر صعوبة مع تزايد هطول الأمطار، وهو ما دعا عدد منهم للعودة مرة أخرى للمدارس للاستئذان لأبنائهم حرصًا على سلامتهم، وهو بالتأكيد ما تسبب وبحسب وصفهم في ضياع اليوم الدراسي كاملًا، هذا بخلاف انعكاس كثرة استئذان الموظفين على سير العمل في معظم الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، وأمام كل ذلك علق أحد أولياء الأمور بقوله: هل تعليق الدراسة يشملنا؟!

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