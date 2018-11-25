شكرا لقرائتكم صور.. مطبات غير مطابقة للمواصفات تُهلك مركبات أهالي رجال ألمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - طالب أهالي رجال ألمع ومستخدمو الطرق الرئيسية بإعادة النظر في المطبات الصناعية التي أنشأتها البلدية مؤخرًا، مشيرين إلى أن هذه المطبات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وقالوا: إن البلدية أزالت قبل عدة أشهر المطبات الصناعية، وعادت مرة أخرى وأنشأت مطبات صناعية ولكنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مضيفين أن هذه المطبات الصناعية مرتفعة وقد تلحق أضرارًا بالغة بالمركبات، أثناء ارتطامها بتلك المطبات.

وطالبوا البلدية بإعادة النظر في هذه المطبات وتطبيق المواصفات والمقاييس ووسائل السلامة، التي تحمي المركبات.

من جانبها، أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن المطبات الصناعية تعد إحدى وسائل التهدئة المرورية المستخدمة في الطرق لإلزام قائدي السيارات بضرورة تخفيف السرعة في موقع ما، وذلك لأغراض تتعلق بالسلامة المرورية على الطريق.

وأشارت أن المواصفات القياسية حددت الأشكال المعتمدة والتصاميم الهندسية للمطبات الصناعية، حيث أوضحت أن هناك 5 أنواع للمطبات هي القصير، والانسيابي، ومطب الوسادة الخاص بمركبات الطوارئ، وكذلك المطب ذو السطح العلوي المستوي، إضافة إلى التقاطعات المرفوعة.

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