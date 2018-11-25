شكرا لقرائتكم صدور الموافقة السامية على ترشيح المديفر رئيسًا لمجلس إدارة سابتكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - صدرت الموافقة السامية على ترشيح نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو”.

والمهندس خالد المديفر حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الأعمال التجارية العالمية من جامعة أكسفورد والماجستير في إدارة الأعمال والبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وسبق للمديفر شغل مناصب قيادية وتنفيذية منها منصب الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) ورئيس شركة أسمنت القصيم، كما شغل عضوية مجلس إدارة كل من شركة معادن وشركة أسمنت القصيم والشركة العربية السعودية للسكك الحديدية (سار) وبنك الخليج الدولي، كما شغل سابقًا عضوية مجلس الأعمال السعودي الأمريكي وعضوية مجلس منظمة الأسمدة العالمية.

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