شكرا لقرائتكم خبر عن الثبيتي يدشن جدارية «الوطن في حب سلمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) دشن مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، يرافقه المساعد للشؤون المدرسية محمد بن ثابت الزايدي، وعدد من رؤساء الأقسام جدارية «الوطن في حب سلمان»، والمعرض التشكيلي المصاحب الذي ينظمه قسم النشاط الطلابي بتعليم القريات، بالتعاون مع الجمعية دشن مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، يرافقه المساعد للشؤون المدرسية محمد بن ثابت الزايدي، وعدد من رؤساء الأقسام جدارية «الوطن في حب سلمان»، والمعرض التشكيلي المصاحب الذي ينظمه قسم النشاط الطلابي بتعليم القريات، بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جست» فرع القريات. وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي حامد بن مناور الرويلي، أن هذا النشاط الوطني الفني يأتي بمناسبة الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لمنطقة الجوف. فيما بين المشرف على تنفيذ الجدارية والمعرض التشكيلي حابس الفندي، أن فكرة هذه الجدارية كأطول جدارية، تأتي تعبيرا عن الحب الذي يحمله الشعب السعودي وأبناء الجوف للملك سلمان، وولي عهده الأمين، بمشاركة نخبة من الطلاب من ابتدائية نبراس القريات، وابتدائية الإمام مسلم.



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