شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولي يشكر المملكة على دعمها الجاليات المسلمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع المؤتمرِ الدولي الحادي والثلاثون لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، برقية شكر وتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - على دعم المملكة العربية السعودية ، واهتمامها الدائم بالجاليات المسلمة بوجه عام، وفي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بوجه خاص.

وأوصى المؤتمرِ الدولي الحادي والثلاثون لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي عددًا من التوصيات في ختام أعماله، الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية في البرازيل، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, خلال الفترة من 15 وحتى 17 من شهر ربيع الأول 1440هـ الجاري، في مدينة ساوباولو البرازيلية، تحت عنوان «تعليم اللغة العربية في دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: الواقع والمأمول».

وثمن المؤتمر دور وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية التي تعنى بإنشاء المدارس السعودية و الأكاديميات الإسلامية، وافتتاح فروع لبعض الجامعات السعودية في الخارج، إلى جانب إرسال المدرسين في مختلف دول العالم.

كما نوه بجهود مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، والدعوة إلى جعل المركز مرجعية تنسيقية لكافة الجهود المهتمة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفتح أبواب التعاون بين المركز والمؤسسات المهتمة بتعليم اللغة العربية في البرازيل وأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.