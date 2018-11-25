شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تهنئ البحرين على نجاح الانتخابات البرلمانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بنتائج الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت في مملكة البحرين. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بنتائج الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت في مملكة البحرين. وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تهانيه للحكومة البحرينية والشعب البحريني على نجاح العملية الانتخابية بجميع مراحلها التي أثبتت جدية وحرص الشعب البحريني على بناء الدولة الحديثة من خلال المؤسسات الدستورية ومواصلة مسيرة التنمية والاستقرار.



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