شكرا لقرائتكم خبر عن مدني تبوك ينظم معرض توعوي غداً الإثنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (تبوك) تقيم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك غدا (الإثنين) معرض توعوي (الوقاية هي الغاية) تحت رعاية مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد الشهراني. ويحتوي على معرض توعوي، ركن طفل، ركن التطوع، بالإضافة لـ التقنيات الحديثة ، ويتخللها مسابقات وجوائز.



شكرا لقرائتكم خبر عن مدني تبوك ينظم معرض توعوي غداً الإثنين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .