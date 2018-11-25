شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر دولة الإمارات العربية المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم (الأحد) دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما كان في وداع ولي العهد رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، و الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، و الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، و الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، و الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، و الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الإماراتية وأعضاء سفارة المملكة في أبوظبي.