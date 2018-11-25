شكرا لقرائتكم خبر عن أمين العاصمة المقدسة يقف على أضرار السيول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني مكة المكرمة

وقف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص برفقة الوكلاء والمختصين بالأمانة اليوم (الأحد) على المواقع المتأثرة من مخلفات السيول و الأمطار التي هطلت مؤخراً وبكميات كبيرة على العاصمة المقدسة وضواحيها وما شهدته من ارتفاع لمنسوب المياه نظراً للحالة الجوية وتقلبات الطقس التي تمر بها المنطقة .

وشملت الجولة الوقوف على الأحياء المتأثرة بمكة المكرمة وهي : - أم الجود - شارع الضيافة - حي التخصصي - حي الزاهر- شارع الحج - حي وادي جليل - حي الشرائع - منطقة المغمس - حي الراشدية – منطقة الحسينية .

وألتقى أمين العاصمة المقدسة بمجموعة من سكان الأحياء واستمع لمطالبهم وملاحظاتهم ووجه المسئولين بالأمانة بسرعة العمل لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لحماية ممتلكاتهم ودرء مخاطر السيول ، كما وجه سرعة معالجة المواقع المتأثرة ووضح الحلول الناجحة والدائمة وحصر مواقع تجمعات المياة وردم المستنقعات وإزالة الأتربة وصيانة العبارات والتأكد من تنظيف جميع قنوات شبكات تصريف السيول ومعالجة التلفيات التي حدثت في بعض المرافق والطرق بمكة .