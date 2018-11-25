شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمي: الأولمبياد يعزز التواصل وتبادل الخبرات بين قيادات التعليم العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) تصوير (فيصل الحارثي - علي الزهراني)

أوضح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن الاولمبياد يهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين القيادات التدريبية والإشرافية، إضافة إلى تقوية أواصر العلاقة بين الدول العربية الشقيقة وهي فرصة لتهيئة الطلاب والطالبات في الدول العربية لخوض المنافسات الشريفة بينهم.جاء ذلك في كلمته صباح أمس (الأحد) في حفل تدشين فعاليات اولمبياد الرياضيات العربي الأول 2018م في جدة والذي تنظمه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة السعودية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجدة، بحضور عدد من القيادات التعليمية بالوزارة والإدارات التعليمية بالإضافة لرؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الأولمبياد الأول والذي يستمر خلال الفترة من 17-21 ربيع الأول 1440هـ بفندق سوفيتيل جدة.

فيما قال مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور سعود الحربي إن الأولمبياد يأتي لزيادة الترابط بين الدول العربية ومواكبة التطورات العلمية العالمية للرياضيات تنميةً لفكر الطلاب والطالبات، مثمناً مشاركة وزارة التعليم ومكتب التربية العربي في تنظيم الأولمبياد.

وكيل وزارة التعليم للأداء التعلميمي الدكتور عيد الحيسوني أكد في كلمته أن المسابقات الدولية من المشاريع الهامة للارتقاء بمستويات الطلبة محلياً ودولياً وهو ما دأبت عليه المملكة من خلال الاهتمام بالطلاب والطالبات من النواحي العلمية والفكرية خصوصاً في تخصصي الرياضيات والعلوم، وذلك لتحقيق التواجد المتميز في المحافل الدولية ومواكبة تطورات العصر واستمرار العطاء وفق الأهداف المحققة لها،

مشيرا بأن الأولمبياد يعتبر رافدا للطلاب لتألق الطلاب ومشاركتهم بفعالية على المستوى الدولي.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور العاصمي اللجان العلمية والإشرافية من كافة الدول المشاركة.

هذا وتنطلق غدا الاثنين منافسات اختبارات الاولمبياد وتكون في فروع الجبر ونظرية الأعداد والهندسة والتركيب