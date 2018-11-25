شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: لا صحة لإيقاف برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) نفت وزارة العمل والتنمية الاحتماعية ما تم تداوله حول إيقاف برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة، حسبما ذكرته عبر حسابها في تويتر اليوم (الأحد).

نفت وزارة العمل والتنمية الاحتماعية ما تم تداوله حول إيقاف برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة، حسبما ذكرته عبر حسابها في تويتر اليوم (الأحد).

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