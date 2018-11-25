ملك البحرين يمنح ولي العهد وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ويعقدان جلسة مباحثات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - المنامة

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، جلسة مباحثات مع ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والوفد المرافق لولي العهد.

وفي بداية الجلسة رحب الملك حمد بن عيسى بزيارة ولي العهد لمملكة البحرين، معربا عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

فيما عبر ولي العهد عن شكره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ومنح ملك البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لولي العهد تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.

وجرى خلال الجلسة استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وقد أقام الملك حمد بن عيسى مأدبة عشاء احتفاء بولي العهد.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وصل مساء اليوم إلى مملكة البحرين.

وكان في استقباله في مطار قاعدة الصخير الجوية ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

كما كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني.

وصافح كبار مستقبليه من الأمراء والوزراء والمسؤولين في الحكومة البحرينية.

كما صافح ملك البحرين الأمراء والوزراء أعضاء الوفد المرافق لولي العهد.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المرافق المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.