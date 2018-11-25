شكرا لقرائتكم خبر تحالف دعم الشرعية في اليمن: اكتشاف وتدمير 36 لغما بحريا زرعتها الميليشيات الحوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف البحري وضمن جهود استمرار سلامة خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية بجنوب البحر الأحمر فقد تم اكتشاف وتفجير عدد (86) لغما بحريا منذ بداية العمليات العسكرية، وأن ما تم اكتشافه وتدميره خلال الأسبوع الماضي بلغ (36) لغما بحريا زرعت أخيرا، حيث تم اليوم اكتشاف وتدميره (13) لغما بحريا زرعت بطريقة عشوائية.

وتشتمل هذه الألغام على ألغام معلقة وألغام طافية تمت زراعتها من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد العقيد المالكي استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام على المنشآت الحيوية الساحلية وقوارب الصيد ومرتادي الشواطئ من المدنيين، وكذلك السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة وما قد تسببه من آثار وكوارث بيئية واقتصادية إقليمية ودولية، وأن هذه الإسهامات تقع ضمن جهود التحالف مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

واختتم العقيد المالكي بأن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتهديد سلامة خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأن ما تقوم به من أعمال إرهابية وعدائية ومنها أخيرا زراعة تلك الألغام البحرية لهو دليل قاطع بعدم جدية هذه الميليشيات لوقف الأعمال الإرهابية والعدائية التي تمس الأمن الإقليمي والدولي، ولا تعبر عن الرغبة الجادة لبذل جهود الوصول إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وتتحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية القانونية لأي أضرار أو كوارث بيئية واقتصادية نتيجة أعمالها الإرهابية والعدائية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.