ترشيح المديفر رئيسا لمجلس إدارة "سابتكو"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

صدرت الموافقة السامية على ترشيح نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر رئيسا لمجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو".

والمهندس خالد المديفر حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الأعمال التجارية العالمية من جامعة أكسفورد والماجستير في إدارة الأعمال والبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وسبق أن شغل مناصب قيادية وتنفيذية، منها منصب الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ورئيس شركة اسمنت القصيم، كما شغل عضوية مجلس إدارة كل من شركة معادن، وشركة اسمنت القصيم، والشركة العربية السعودية للسكك الحديدية (سار)، وبنك الخليج الدولي، كما شغل سابقا عضوية مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، وعضوية مجلس منظمة الأسمدة العالمية.