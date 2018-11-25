"عسيري" يأسر قلوب "الأهلاويين" في الديربي

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محمد بن مسعود - الدمام - اختارت جماهير النادي الأهلي ، اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم الفريق كأفضل لاعبي فريقه في مباراة الديربي التي جمعت الاتحاد بالأهلي مساء اليوم.
ونجح الأهلي في الفوز بالديربي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف ليزيد الفريق من جراح الاتحاديين حيث يتذيل فريقهم مؤخرة الجدول بنقطتين .
وسجل للأهلي عمر السومة وعبدالفتاح عسيري وعبدالله السعيد في حين سجل للاتحاد اللاعب فهد المولد.
وطالبت جماهير الأهلي بضرورة الإبقاء على اللاعب وتجديد تعاقده حيث دخل اللاعب الفترة الحرة من تعاقده.
"عسيري" يأسر قلوب "الأهلاويين" في الديربيمحمد السيّد الخليج 365 2018-11-25
اختارت جماهير النادي الأهلي ، اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم الفريق كأفضل لاعبي فريقه في مباراة الديربي التي جمعت الاتحاد بالأهلي مساء اليوم.
ونجح الأهلي في الفوز بالديربي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف ليزيد الفريق من جراح الاتحاديين حيث يتذيل فريقهم مؤخرة الجدول بنقطتين .
وسجل للأهلي عمر السومة وعبدالفتاح عسيري وعبدالله السعيد في حين سجل للاتحاد اللاعب فهد المولد.
وطالبت جماهير الأهلي بضرورة الإبقاء على اللاعب وتجديد تعاقده حيث دخل اللاعب الفترة الحرة من تعاقده.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
10:17 PM
اختارت جماهير النادي الأهلي ، اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم الفريق كأفضل لاعبي فريقه في مباراة الديربي التي جمعت الاتحاد بالأهلي مساء اليوم.
ونجح الأهلي في الفوز بالديربي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف ليزيد الفريق من جراح الاتحاديين حيث يتذيل فريقهم مؤخرة الجدول بنقطتين .
وسجل للأهلي عمر السومة وعبدالفتاح عسيري وعبدالله السعيد في حين سجل للاتحاد اللاعب فهد المولد.
وطالبت جماهير الأهلي بضرورة الإبقاء على اللاعب وتجديد تعاقده حيث دخل اللاعب الفترة الحرة من تعاقده.
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المصدر : الخليج 365
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