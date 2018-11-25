بالفيديو.. الأمير محمد بن سلمان يشهد ختام مسابقات الفورمولا1

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تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي اليوم (الأحد) مقطع فيديو، يتضمن مشاهد من متابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا1 في موسم 2018 في أبو ظبي مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وعدد آخر من الشخصيات المهمة.
وأظهر الفيديو مشاهدة الأمير محمد بن سلمان استعراضًا جويًّا لفريق فرسان الإمارات في سماء حلبة مرسى ياس التي احتضنت المنافسات الختامية لبطولة الفورمولا1.
كما أظهر الفيديو تبادُل ولي العهد الأحاديث مع عدد من الزعماء والقادة.
بالفيديو.. الأمير محمد بن سلمان يشهد ختام مسابقات الفورمولا1محمد صبح الخليج 365 2018-11-25
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي اليوم (الأحد) مقطع فيديو، يتضمن مشاهد من متابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا1 في موسم 2018 في أبو ظبي مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وعدد آخر من الشخصيات المهمة.
وأظهر الفيديو مشاهدة الأمير محمد بن سلمان استعراضًا جويًّا لفريق فرسان الإمارات في سماء حلبة مرسى ياس التي احتضنت المنافسات الختامية لبطولة الفورمولا1.
كما أظهر الفيديو تبادُل ولي العهد الأحاديث مع عدد من الزعماء والقادة.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
10:08 PM
تابع استعراضًا جويًّا وتبادل الأحاديث مع القادة
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي اليوم (الأحد) مقطع فيديو، يتضمن مشاهد من متابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا1 في موسم 2018 في أبو ظبي مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وعدد آخر من الشخصيات المهمة.
وأظهر الفيديو مشاهدة الأمير محمد بن سلمان استعراضًا جويًّا لفريق فرسان الإمارات في سماء حلبة مرسى ياس التي احتضنت المنافسات الختامية لبطولة الفورمولا1.
كما أظهر الفيديو تبادُل ولي العهد الأحاديث مع عدد من الزعماء والقادة.
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المصدر : الخليج 365
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