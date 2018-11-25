منذ ستة مواسم لا جديد .. الأهلي يهزم الاتحاد العنوان الوحيد

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم هيمنته على ديربي الغربية وكسب نظيره الاتحاد بنتيجة 3-1 في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنذ ستة مواسم وخلال مباريات الدوري بين الفريقين لم ينجح الاتحاد في الفوز، حيث يعود آخر انتصار اتحادي لعام 2012.

ورفع هذا الفوز رصيد الأهلي إلى 22 نقطة في المركز الثالث وجاء الاتحاد في المركز السادس عشر والأخير بنقطتين.

المباراة:

تأخرت انطلاقة المباراة لمدة أربع دقائق بسبب استخدام جماهير الأهلي للدخان الذي حجب الرؤية.

ولم تمضِ سوى ست دقائق على بداية المباراة حتى سجل الاتحاد هدفه الأول بعد كرة تباطأ فيها سوزا ليخطفها كريم الأحمدي ويمررها بين الدفاع إلى فهد المولد الذي واجه محمد العويس ولعبها في الزاوية.

حاول الأهلي تعديل النتيجة في الدقيقة العاشرة عبر تسديدة عبدالفتاح عسيري، ثم هجمة في الدقيقة 18 وصلت إلى جيانيني أبعدها أحمد عسيري.

وعند الدقيقة 19 تحصل الاتحاد على خطأ أبعده دفاع الأهلي عادت لأحمد عسيري سددها قوية في الدفاع.

نجح الأهلي في تعديل النتيجة عند الدقيقة 20 بعد خطأ نفذه عبد الفتاح عسيري ضربها عمر السومة برأسه في الشباك.

أجرى الأهلي تبديلاً اضطراريًا في الدقيقة 38 بدخول عبدالله السعيد وخروج جيانيني للإصابة.

وبعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني سجل الأهلي هدفه الثاني بعد كرة توغل فيها عمر السومة ولعبها عرضية لعبدالفتاح عسيري سددها في المرمى.

وعند الدقيقة 51 أخرج بيليتش مدرب الاتحاد عون السلولي المدافع وشارك خالد السميري لاعب خط الوسط.

وأهدر فهد المولد عند الدقيقة 53 هجمة مرتدة وصلته من فيلانويفا بعد أن سددها اعتلت العارضة.

وفي الدقيقة 64 أجرى الأهلي تبديله الثاني بدخول خورادو وخروج عبدالفتاح عسيري.

وعند الدقيقة 71 أطلق كريم الأحمدي قذيفة تصدى لها محمد العويس.

وفي الدقيقة 75 سجل الأهلي هدفه الثالث بعد تمريرة من خورادو إلى عبدالله السعيد لعبها ساقطة في الشباك.