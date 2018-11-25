إصابة (جانيني الأهلي) شد في العضلة.. والأقرب أنها تمزق

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح مراسل قنوات (KSASPORTS) وليد الخضير أنه تحدث مع طبيب النادي الأهلي حول إصابة مهاجم النادي الأهلي تفاريس جانيني، وأكد له إصابته بشد في العضلة الخلفية والأقرب أنها تمزق.

وكان جانيني قد سقط على أرضية الملعب دون مضايقة مما جعل مدرب النادي الأهلي يلجأ لاستبداله اضطرارياً، وذلك خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.