إصابة (جانيني الأهلي) شد في العضلة.. والأقرب أنها تمزق

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح مراسل قنوات (KSASPORTS) وليد الخضير أنه تحدث مع طبيب النادي الأهلي حول إصابة مهاجم النادي الأهلي تفاريس جانيني، وأكد له إصابته بشد في العضلة الخلفية والأقرب أنها تمزق.
وكان جانيني قد سقط على أرضية الملعب دون مضايقة مما جعل مدرب النادي الأهلي يلجأ لاستبداله اضطرارياً، وذلك خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
إصابة (جانيني الأهلي) شد في العضلة.. والأقرب أنها تمزقعبدالله الشهري الخليج 365 2018-11-25
أوضح مراسل قنوات (KSASPORTS) وليد الخضير أنه تحدث مع طبيب النادي الأهلي حول إصابة مهاجم النادي الأهلي تفاريس جانيني، وأكد له إصابته بشد في العضلة الخلفية والأقرب أنها تمزق.
وكان جانيني قد سقط على أرضية الملعب دون مضايقة مما جعل مدرب النادي الأهلي يلجأ لاستبداله اضطرارياً، وذلك خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
09:49 PM
أوضح مراسل قنوات (KSASPORTS) وليد الخضير أنه تحدث مع طبيب النادي الأهلي حول إصابة مهاجم النادي الأهلي تفاريس جانيني، وأكد له إصابته بشد في العضلة الخلفية والأقرب أنها تمزق.
وكان جانيني قد سقط على أرضية الملعب دون مضايقة مما جعل مدرب النادي الأهلي يلجأ لاستبداله اضطرارياً، وذلك خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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المصدر : الخليج 365
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