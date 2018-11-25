"النخيل" يروي قصة التقاطه لصورة الإبل وهي ترتوي من مياه الوسم

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": التفاعل وصل إلى مليون ولم أتوقع هذا الانتشار الكبير

كشف صاحب صورة الإبل وهي ترتوي من مياه أمطار الوسم شمال الزلفي، قصة التقاطه الصورة التي لم تكن في حسبانه الإشادة بها وتداولها بهذا الكم الهائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفصيلاً، قال المصور فارس بن طواري عبدالله النخيل لـ"الخليج 365": كنت في نزهة برية شمال الزلفي عصر السبت بنفود الثويرات بالقرب من بحيرة الكسر وعين الجزرة وكانت مياه الأمطار قد شكلت بحيرات داخل النفود بعد أمطار غزيرة شهدتها محافظة الزلفي يوم الجمعة الماضية.

وتابع: التقت تلك الصورة لقطيع من الإبل وهي ترتوي من البحيرات التي شكلتها مياه الأمطار، وكان التقاطها والتغريد بها فقط لذكرى حتى إني لم أضع عليها توثيق حفظ حقوق، ولم يكن في الحسبان ولا واحد بالمائة أنها تلقى هذا الانتشار الكبير الذي لقي إشادة من الكثير من الشخصيات المعروفة وثناء من عددٍ من الإعلاميين.

واستطرد: تفاجأت بعد استيقاظي من النوم أن التفاعل على التغريدة تجاوز 200 ألف، واليوم وصل التفاعل إلى مليون، بل إنه تغنى بها بعض الشعراء والمثقفين كتبوا عنها إعجاباتهم .

وأكمل : عرض علي بعض الأشخاص الدخول بهذه الصورة في المسابقات التي تهتم بهذا الشأن (لكني احتاج إلى بعض الوقت لعدم معرفتي التامة بأنظمة مسابقات الصور).

وأختتم : أشكر كل من تفاعل معي وشجعني وأعطاني الحافز لمواصلة التصور وانتقاء اللقطات المميزة.