السعودية اليوم / سمو ولي العهد يصل البحرين وملك البحرين في مقدمة مستقبليه



المنامة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير

وكان في استقبال سمو ولي العهد في مطار قاعدة الصخير الجوية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين .

وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني .

وصافح سمو ولي العهد كبار مستقبليه من أصحاب السمو وأصحاب المعالي والمسؤولين في الحكومة البحرينية .

كما صافح جلالة ملك البحرين أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد المرافق لسمو ولي العهد .

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المرافق معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان الطبيشي، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.

// انتهى //

22:04ت م

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المنامة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسوصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم إلى مملكة البحرين .وكان في استقبال سمو ولي العهد في مطار قاعدة الصخير الجوية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.كما كان في استقبال سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين .وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والبحريني .وصافح سمو ولي العهد كبار مستقبليه من أصحاب السمو وأصحاب المعالي والمسؤولين في الحكومة البحرينية .كما صافح جلالة ملك البحرين أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد المرافق لسمو ولي العهد .ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.كما يضم الوفد المرافق معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان الطبيشي، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.// انتهى //22:04ت م0267

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