عام / مباحثات عسكرية مشتركة بين السودان ومصر
الخرطوم 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
عقدت بمقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم اليوم، مباحثات عسكرية مشتركة سودانية مصرية.
ورأس الجانب السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، فيما رأس الجانب المصرى وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول محمد زكي.
وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية خاصة في مجالات التعاون العسكري المشترك، كما ثمن الجانبان المسار الذي تمضي فيه، والتأكيد علي التطلعات؛ لتطويرها، والخروج بها إلى آفاق أرحب.
// انتهى //
21:28ت م
0258
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مباحثات عسكرية مشتركة بين السودان ومصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .