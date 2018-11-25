السعودية اليوم / صدور الموافقة السامية على ترشيح المهندس المديفر رئيساً لمجلس إدارة "سابتكو"



الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

صدرت الموافقة السامية على ترشيح معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، رئيساً لمجلس إدارة الشركة

ومعالي المهندس خالد المديفر حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الأعمال التجارية العالمية من جامعة أكسفورد و الماجستير في ادارة الأعمال و البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

وسبق لمعاليه شغل مناصب قيادية وتنفيذية منها منصب الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) ورئيس شركة أسمنت القصيم ، كما شغل عضوية مجلس إدارة كل من شركة معادن وشركة أسمنت القصيم والشركة العربية السعودية للسكك الحديدية (سار) وبنك الخليج الدولي ، كما شغل سابقا عضوية مجلس الأعمال السعودي الأمريكي وعضوية مجلس منظمة الأسمدة العالمية.

// انتهى //

21:25ت م

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الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسصدرت الموافقة السامية على ترشيح معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو".ومعالي المهندس خالد المديفر حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الأعمال التجارية العالمية من جامعة أكسفورد و الماجستير في ادارة الأعمال و البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .وسبق لمعاليه شغل مناصب قيادية وتنفيذية منها منصب الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) ورئيس شركة أسمنت القصيم ، كما شغل عضوية مجلس إدارة كل من شركة معادن وشركة أسمنت القصيم والشركة العربية السعودية للسكك الحديدية (سار) وبنك الخليج الدولي ، كما شغل سابقا عضوية مجلس الأعمال السعودي الأمريكي وعضوية مجلس منظمة الأسمدة العالمية.// انتهى //21:25ت م0257

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