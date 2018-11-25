السعودية اليوم / هزة أرضية متوسطة تضرب أجزاء واسعة من العراق

عام / هزة أرضية متوسطة تضرب أجزاء واسعة من العراق

بغداد 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

ضربت هزة أرضية متوسطة مساء اليوم العاصمة العراقية بغداد، وعدة مدن عراقية أخرى بشمال البلاد ووسطها.

ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بغداد.

// انتهى //

21:19ت م

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بغداد 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسضربت هزة أرضية متوسطة مساء اليوم العاصمة العراقية بغداد، وعدة مدن عراقية أخرى بشمال البلاد ووسطها.ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بغداد.// انتهى //21:19ت م0256

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