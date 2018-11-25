شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبور 6 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة تعز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:34 مساءً, 25 نوفمبر 2018 م المناطق - واس عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 6 شاحنات كبيرة تحمل 99 طنا و695 كيلو غراما من المواد الطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة تعز. وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | عبور 6 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة تعز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .