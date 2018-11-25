السعودية | وزارة الصحة تشارك بفاعلية في المؤتمر الدولي السادس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:42 مساءً, 25 نوفمبر 2018 م

المناطق : القاهرة

شاركت وزارة الصحة بفاعلية في المؤتمر السادس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية، المنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية في الفترة 18 ـ 20 نوفمبر الجاري، والندوة الدولية لاستعراض المستجدات والتوجهات العالمية في مجال التدريب والتأهيل لوظائف التشغيل والصيانة، والمؤتمر الدولي للهندسية الطبية والإكينيكية في الدول العربية، برعاية من رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور نخبة من أصحاب المعالي الوزراء والمختصين في مجال التشغيل والصيانة من مختلف الدول.

وشهد المؤتمر الذي أُقيم تحت شعار: ( إدارة الصيانة في ظل الثورة الصناعية الرابعة) في يومه الأول توقيع مذكرة تفاهم لعقد شراكة بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ممثلة بالإدارة العامة للصيانة والمعهد العربي للتشغيل والصيانة، للتدريب والتأهيل للحصول على شهادات معتمدة في مجال ادارة المرافق لأعمال الصيانة والنظافة والصيانة الطبية.

وستسهم هذه الاتفاقية – بمشيئة الله – في تحقيق الأهداف التي تنشدها وزارة الصحة في مجال خدمات الصيانة،حيث تعمل على تقديم الخدمات الفنية في الإشراف على عقود الصيانة والنظافة في المستشفيات والمرافق الصحية، والتي تسهم في بناء منظومة الرعاية الصحية الشاملة من خلال إيجاد بيئة جيدة ، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الصيانة.

وترأس وفد وزارة الصحة نائب مدير عام الإدارة العامة للصيانة المهندس علي بن محمد الشهري.

وناقش المؤتمر في دورته الحالية عدد من المسارات، أهمها : تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء – تشغيل وصيانة مرافق تحليه المياه المالحة ومرافق المياه – تشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المباني. – تشغيل وصيانة مرافق النقل – صيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الالكترونية- إدارة مواد الصيانة- استشارات الصيانة.

ويوفر المؤتمر الدولي السنوي للتشغيل والصيانة في الدول العربية، منصة للخبراء الدوليين والمنظمات الدولية لتبادل خبراتهم وتجاربهم مع صناع القرار والسياسات الإقليمية في مجال التشغيل والصيانة.

ويعتبر المؤتمر هو الحدث الوحيد المختص في هذا الموضوع الحيوي إقليمياً، حيث يفتح الأبواب أمام مشغلي ومدراء شركات التشغيل والصيانة الرئيسية لتبادل الخبرات وإثراء معرفتهم حول التقنيات الجديدة المطبقة في تحسين فعالية التشغيل والصيانة واستراتيجيات إدارة العمليات وخطط العمل.