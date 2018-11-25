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شكرا لقرائتكم السعوديون أهل نخوة وشجاعة والدليل الأبطال الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - تؤكد مواقف السعوديين دومًا أنهم أهل نخوة وشجاعة؛ فهم في لحظات الخطر لا يفكرون في أنفسهم بل في إنقاذ من حولهم والمحتاجين إلى مساعدة، مثلما أنقذ 3 من رجال الدفاع المدني في منطقة حائل، سيدة أردنية من حريق التهم سكنها في حي المنتزه الغربي في ربيع الآخر الماضي.
والأبطال الثلاثة، هم الرائد حمد سلمان الثنيان والعريف سطام الأدهم الشمري والجندي أول صلاح سعد الشلاقي.
وكرم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود الأبطال الثلاثة، حيث أصدر قرارًا بمنحهم نوط الشرف لجهودهم وتفانيهم في عملهم.
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