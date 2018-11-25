شكرا لقرائتكم افتتاح ملتقى الشركات الناشئة ومنشآت تتكفل باسترداد رسوم التسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة اليوم، الملتقى السعودي للشركات الناشئة، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

والتقى محافظ جدة خلال جولته على المعرض المصاحب للملتقى بأصحاب المشاريع الناشئة، واستمع لشرح موجز عن رحلتهم في عالم ريادة الأعمال.

وأعلن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد في كلمته التي رحب خلالها بالأمير مشعل بن ماجد والحضور، عن تكفل منشآت بمبلغ التسجيل للشركات الناشئة المدفوع من قِبل المشاركين، وسوف يتم استرداد رسوم التسجيل عبر حساباتهم البنكية، ويأتي ذلك حرصًا منا على مواكبة تطلُّعات رواد ورائدات الأعمال.

وأشار المهندس صالح الرشيد إلى أن الملتقى يهدف إلى ربط رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بالمستثمرين وصناديق رأس المال الجريء، للحصول على استثمارات تضمن نمو مشاريعهم وتحولها من مشاريع ناشئة إلى مشاريع صغيرة ثم متوسطة وصولًا إلى الكبيرة لتساهم بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية.

وأكد المهندس الرشيد حرص “منشآت” على خلق بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وسد الفجوة التمويلية، والترخيص لحاضنات الأعمال التي ستساعدهم في النمو والاستمرار، إضافة إلى تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالإجراءات النظامية ومتطلبات الجهات الحكومية المختلفة، وصولًا إلى رفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

واختتم كلمته بالشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائب أمير المنطقة على ما يقدمانه من دعم وتسهيل حتى يخرج الملتقى بأفضل صورة تخدم إيجاد الفرص الاستثمارية للشركات الناشئة.

من جهته، قال معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل: إنه “منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد قائد هذه النهضة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومع تتابع القيادات الرشيدة الحاكمة لهذه البلاد، فقد استمر الاهتمام بالعلم والتعليم وتوفير البنى الأساسية له إيمانًا بأن بناء الإنسان لابد أن يتزامن مع بناء البلاد”.

وتابع قائلًا: “نسعد اليوم بأن نعلن للجميع شراكتنا الإستراتيجية الدائمة إن شاء الله مع الهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تبنت إقامة هذا الملتقى والملتقيات القادمة تحت إدارتها وتمويلها في خطوة تجسد التكامل بيننا؛ كي نجعل مستقبلنا أكثر إشراقًا بعقول شبابنا وفتياتنا الذين هم فخر بلادنا، وضمان مستقبلها بإذن، لنبقى مجتمعاً حيويًّا، واقتصادًا مزدهرًا في وطنٍ طَموح”.

وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي ورجال الأعمال ومديري الإدارات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة.

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