شكرا لقرائتكم لقطات من مغادرة ولي العهد الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك على هامش منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 / في مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي . وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

وكان ولي العهد قد بدأ زيارته إلى الإمارات في مستهل جولته الخارجية التي تشمل عددًا من الدول العربية، حيث من المقرر أن يصل البحرين ثاني محطات الجولة في وقت لاحق اليوم الأحد.

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