شكرا لقرائتكم المملكة تصدر عملتها الافتراضية في هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد تقرير عالمي أن المملكة ستكشف عن عملتها الإلكترونية خلال العام المقبل، وذلك بعد أن تم الإعلان عن مرحلة التصميم بشكل رئيسي خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقًا لما جاء في موقع “FX Street” الاقتصادي العالمي، فإن مؤسسة النقد العربي في المملكة تقوم في الوقت الحالي على تقييم الموقف فيما يتعلق بإصدار العملة الإلكترونية الخاصة بالسعودية، والتي لم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن.

ويرجح التقرير أنه في حال سارت الأمور على الوتيرة الحالية، فإنه من المتوقع أن تصدر المملكة عملتها الافتراضية خلال عام 2019، وذلك بعد مجهودات تمتد من العام الماضي لإصدارها.

وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان تتأهب لتنفيذ فكرة مماثلة، حيث أتمت بالفعل فنزويلا إصدار عملتها الافتراضية “بترو” مدعومة حاليًا باحتياطي النفط والغاز في البلاد، مؤكدة أن اليابان وتونس والسويد سوف يصدرون عملات افتراضية تحمل أسماء “J-Coin” و “eDinar” و “E-krona” على الترتيب.

وأظهر التقرير أن البلدان التي تتمتع باحتياطي نفطي ضخم، وعلى رأسها المملكة، ستكون أكثر الدول استفادة من إصدار العملات الافتراضية في الوقت الحالي، خاصة في ظل العديد من الاعتبارات الاقتصادية التي يمر بها العالم خلال الوقت الحالي.

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