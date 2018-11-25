- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم أصدر 8 توجيهات.. أمين مكة المكرمة يقف على الأحياء المتأثرة من السيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - وقف أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، برفقة الوكلاء والمختصين بالأمانة صباح اليوم على المواقع المتأثرة من مخلفات السيول والأمطار التي هطلت مؤخرًا وبكميات كبيرة على منطقة مكة المكرمة وضواحيها وما شهدته من ارتفاع لمنسوب المياه؛ نظرًا للحالة الجوية وتقلبات الطقس التي تمر بها المنطقة.
وشملت الجولة الوقوف على الأحياء المتأثرة بمكة المكرمة، وهي: أم الجود- شارع الضيافة- حي التخصصي- حي الزاهر- شارع الحج- حي وادي جليل- حي الشرائع- منطقة المغمس- حي الراشدية- منطقة الحسينية.
والتقى القويحص بمجموعة من سكان الأحياء واستمع لمطالبهم وملاحظاتهم، ووجه المسؤولين بالأمانة بسرعة العمل لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لحماية ممتلكاتهم ودرء مخاطر السيول.
كما وجه أمين مكة المكرمة بسرعة معالجة المواقع المتأثرة، ووضع الحلول الناجحة والدائمة، وحصر مواقع تجمعات المياه، وردم المستنقعات، وإزالة الأتربة، وصيانة العبارات والتأكد من تنظيف جميع قنوات شبكات تصريف السيول ومعالجة التلفيات التي حدثت في بعض المرافق والطرق بمكة.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن أصدر 8 توجيهات.. أمين مكة المكرمة يقف على الأحياء المتأثرة من السيول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .