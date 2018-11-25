شكرا لقرائتكم أصدر 8 توجيهات.. أمين مكة المكرمة يقف على الأحياء المتأثرة من السيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وقف أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، برفقة الوكلاء والمختصين بالأمانة صباح اليوم على المواقع المتأثرة من مخلفات السيول والأمطار التي هطلت مؤخرًا وبكميات كبيرة على منطقة مكة المكرمة وضواحيها وما شهدته من ارتفاع لمنسوب المياه؛ نظرًا للحالة الجوية وتقلبات الطقس التي تمر بها المنطقة.

وشملت الجولة الوقوف على الأحياء المتأثرة بمكة المكرمة، وهي: أم الجود- شارع الضيافة- حي التخصصي- حي الزاهر- شارع الحج- حي وادي جليل- حي الشرائع- منطقة المغمس- حي الراشدية- منطقة الحسينية.

والتقى القويحص بمجموعة من سكان الأحياء واستمع لمطالبهم وملاحظاتهم، ووجه المسؤولين بالأمانة بسرعة العمل لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لحماية ممتلكاتهم ودرء مخاطر السيول.

كما وجه أمين مكة المكرمة بسرعة معالجة المواقع المتأثرة، ووضع الحلول الناجحة والدائمة، وحصر مواقع تجمعات المياه، وردم المستنقعات، وإزالة الأتربة، وصيانة العبارات والتأكد من تنظيف جميع قنوات شبكات تصريف السيول ومعالجة التلفيات التي حدثت في بعض المرافق والطرق بمكة.

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