الان تتابع اختتام فعاليات ” هاكاثون وادي الدواسر “ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-وادي الدواسر

اختتمت مساء أمس بوادي الدواسر فعاليات ” هاكاثون وادي الدواسر ” ، التي شارك فيها أكثر من 150 متسابقًا ومتسابقة من مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتتويج المشاريع الفائزة للفرق المشاركة بحضور مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري ، وذلك بقصر القمة للاحتفالات.

وحصل تطبيق ” طمِّني ” على المركز الأول وجائزة قدرها خمسة عشر ألف ريال ، فيما نال تطبيق ” نظام مراجعة المشاريع ” المركز الثاني وجائزة قدرها اثنا عشر ألف ريال سعودي ، ‏وحصل تطبيق ” الميسر” على المركز الثالث وجائزة قدرها عشرة آلاف ريال ، فيما نال تطبيق ” فعاليات ” على المركز الرابع وقدرها ثمانية آلاف ريال سعودي ، ونال تطبيق ” حصده ” على المركز الخامس وجائزة قدرها خمسة آلاف ريال .

فيما توزعت خمسة آلاف ريال لكل فائز ألف ريال ، أفضل فكرة نالها تطبيق ” جهاز الإنذار ” وأفضل تصميم نالها تطبيق ” أمة متعلمة ” وأفضل اسم تطبيق نالها ” غيرك محتاج ” وأفضل فريق نالها تطبيق ” فريق مساعدة ” وأفضل عرض ” نالها تطبيق

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وتأتي فعاليات “هاكاثون وادي الدواسر ” ضمن جهود وزارة التعليم في استثمار الكوادر الشابة من أبنائها الطلاب والطالبات في مختلف مناطق المملكة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكَّد المدير التنفيذي للهاكاثون الأستاذ سعد بن محمد الصافي أن تصميم هذا الهاكاثون يأتي إيماناً من إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر بأهمية ” هاكاثون وادي الدواسر ” ومخرجاته من الابتكارات والأفكار والتطبيقات الذكية ، مشيرا إلى أن عدداً من الجهات الحكومية والأهلية ساعدت في نجاح هذا الهاكاثون وخروجه بالشكل الأمثل ، الأمر الذي يدعو للعزم باستمراره في المستقبل .